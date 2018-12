In fast allen Teilorten verzeichnet Rainau wachsende Einwohnerzahlen. Große Baumaßnahmen in diesem Jahr waren die Fertigstellung des Treff- und Kulturzentrums mit Seebühne am Bucher Stausee und die Erschließung den neuen Baugebiets „Pfahl“ in Dalkingen.

Viel getan und noch viel geplant. So lässt sich das Jahr 2018 und das kommende Jahr 2019 beschreiben. „Ein Ziel aus unserer Entwicklungsstrategie Rainau 2030 ist es, die Einnahmesituation zu stärken und gegebenenfalls weitere Gewerbebetriebe anzusiedeln“, sagte Bürgermeister Christoph Konle. Mit dem Gemeinderat habe die Verwaltung 2018 große Projekte auf den Weg gebracht. Als eine der größten Projekte seien dabei der Bau des Treff- und Kulturzentrums mit Seebühne am Bucher Stausee zu nennen und die Erschließung eines neuen Baugebietes in Dalkingen. Auch müsse Rainau das Familienkonzept im Auge behalten. „Im Wandel befindet sich unsere Gesellschaft auch beim Thema Kleinkindbetreuung. Unsere Bedarfsplanung zeigt hierbei einen steigenden Bedarf an U3-Plätzen auf an dessen Umsetzung für zusammen mit den Kirchengemeinden arbeiten. Aktuell sind wir hier jedoch gut aufgestellt und versorgt“, so Konle.

Etwas weniger erfolgreich sei Rainau beim Thema Bürgerrufauto unterwegs. „Leider lässt das Bürgerrufauto noch auf sich warten, da uns hier der Anbieter im Stich gelassen und ein überteuertes Angebot nachgereicht hat. Unsere Projektstelle KoMobil 2035 arbeitet gerade mit Hochdruck an einer Lösung“, sagt Konle.

Rainau will im nächsten Jahr sozusagen aber auch am „großen Rad“ drehen. So etwa bei den Planungen der Wohnumfeldmaßnahme Sanierungsgebiet Schwabsberg. Der Dorfplatz soll ein neues Gesicht bekommen, auch der Schlossberg müsse saniert werden. Größte Einzelmaßnahme aber sei die Rathauserweiterung. Die heftig diskutierte Wohnumfeldmaßnahme mit Kanalsanierung Sechtastraße/Kapellenweg in Dalkingen sei ebenfalls ein Wunschprojekt im nächsten Jahr. Schon lange auf dem Schirm ist die Sanierung mit Gehwegausbau und Platzgestaltung am Bahnhofweg in Rainau-Schwabsberg. „Unsere Gemeinde steht sehr gut da, hat gute Steuereinnahmen, einen Einwohnerzuwachs sowie gute Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Uns muss es nicht bange werden in 2019“, so Konle.