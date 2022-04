Rainau unterstützen Flüchtlinge aus der Ukraine

Nachdem auch in Rainau Familien aus der Ukraine untergebracht worden sind, ist die Hilfsbereitschaft im Ort gigantisch.

Ein spontaner Aufruf des DRK-Ortsvereins zusammen mit dem Arbeitskreis „WELLcome“, verbreitet über per WhatsApp und andere sozialen Medien, stieß auf eine überwältigende Resonanz. Innerhalb weniger Stunden wurde im Rotkreuzheim in der Alten Schule in Schwabsberg von den Rainauern alles gespendet, was die Menschen, die ohne Hab und Gut in der Gemeinde angekommen sind, sofort brauchen können: Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel für die ersten Tage, und dazu auch Reinigungsmittel, Geschirr, Haushaltsgerät bis hin zur Bereitstellung von Waschmaschinen und Mobiliar. In den bereitstehenden acht Wohnungen kann man nun sofort helfen.