Die Doppik regiert nun auch das Haushalts- und Rechnungswesen der Gemeinde Rainau. Die Kameralistik gehört der Vergangenheit an. Insgesamt will die Gemeinde 2019 über zwei Millionen Euro in die eigene kommunale Infrastruktur investieren. Die ehemalige Hofstelle Deis in Buch soll einer neuen Wohnbebauung weichen.

Seine Hausaufgaben hat der Gemeinderat Rainau in den letzten Wochen gemacht und der Verwaltung Vorschläge unterbreitet, welche Investitionen und Baumaßnahmen im kommenden Jahr aus seiner Sicht notwendig sind. Nun hat die Verwaltung ihrerseits dem Gemeinderat einen ersten Vorentwurf zum Rainauer Haushalt 2019 vorgelegt. Das Investitionsprogramm enthält Punkte wie den bereits lange geplanten Anbau des Rathauses in Schwabsberg, die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges, den Start der Wohnumfeldmaßnahme Sechtastraße/Kapellenweg in Dalkingen sowie die Erweiterung des Gewerbegebiets Dalkingen-Süd. Weiter steht im Haushaltsentwurf 2019 die Sanierung des Bahnhofwegs, die Umgestaltung des Dorfplatzes Schwabsberg und die Bahnübergangsbeseitigung Goldshöfe. Diskutiert wurde über den Vorschlag zum Investitionsprogramm im Gemeinderat diesmal noch nicht. Dieser Aufgabe stellen sich Verwaltung und Gemeinderat in einer zweitägigen Klausurtagung im November.

Kämmerin Ingrid Basch hat dem Gemeinderat die Doppik erläutert. „Der Haushaltsausgleich nach neuem kommunalen Haushaltsrecht wird schwieriger. Abschreibungen, zum Beispiel an Gebäudewerten oder Straßen, wirken sich direkt auf den Haushaltsausgleich aus.“ Im Jahr 2019 könne der Haushalt ausgeglichen werden, sagte Basch. So lägen die Planzahlen für die Abschreibungen 2019 bei über 1,3 Millionen Euro. Wichtig sei auch, so die Kämmerin, künftig die Einnahmen im Ergebnishaushalt stetig im Blick zu behalten und in kürzeren Abständen die Höhe der Gebühren und Entgelte zu überprüfen. Neu für die Gemeinde ist auch die Aufstellung einer Bilanz, die Teil der Doppik ist. Eine Bilanz ist die Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben sowie Vermögen und Schulden. Daraus leitet sich die Gewinn- und Verlustrechnung ab. Hat die Gemeinde gut gewirtschaftet, steht am Jahresende ein Plus auf der Haben-Seite.

Im Vorfeld der Sitzung haben sich Verwaltung und Gemeinderat die ehemalige Hofstelle Deis in Buch angeschaut. Das landwirtschaftliche Anwesen soll abgerissen werden. An seiner Stelle sollen Mehrfamilienhäuser entstehen.