Dem Kindergarten in Dalkingen werden in naher Zukunft Plätze für die Betreuung von Kleinkindern unter drei Jahren fehlen. Deshalb möchte die zuständige Kirchengemeinde ab dem 1. Februar 2019 eine Krippengruppe einrichten. Die Genehmigung dafür gestaltet sich aber schwierig.

Die Kinderbetreuung in Rainau sorgte schon im Vorfeld der Gemeinderatssitzung für Gesprächsstoff. Gleich nach der Eröffnung der Sitzung stellten Mitglieder des Gremiums einen Antrag, dieses Thema nichtöffentlich zu beraten. Der Vorschlag kam überraschend – und das nicht nur für Bürgermeister Christoph Konle. Auch die anwesenden Zuhörer, Vertreter des Kindergartens Dalkingen und einige Eltern, zeigten sich überrascht.

Keinen Schnellschuss

Der Vorschlag war damit begründet, keinen Schnellschuss zu riskieren, wenn es um die kurzfristige Schaffung von U3-Betreuungsplätzen gehe. Dies hätte auch gravierende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt Rainaus. Vielmehr sollte man nach Ansicht des Gemeinderates langfristig ein sinnvolles Kindergartenkonzept auf die Beine stellen. Am Ende wurde die Diskussion über die Einrichtung einer Krippengruppe im Kindergarten Sankt Theresia in Dalkingen öffentlich geführt, die Entscheidung darüber aber in den nichtöffentlichen Teil verlagert.

„Wie es sich im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung 2018/2019 bereits abgezeichnet hat, war mit steigenden Anmeldezahlen und einer Überbelegung der Kindergärten in Dalkingen und Buch zu rechnen“, sagte Konle in seiner Einleitung. Die Situation im Kindergarten Dalkingen erfordere dringenden Handlungsbedarf. „Seit September 2018 gibt es in Dalkingen einen höheren Bedarf an Kindergartenplätzen. Durch Gespräche mit den Eltern konnte zumindest erreicht werden, dass diese bis zum Januar/Februar 2019 auf ihren Rechtsanspruch verzichten oder ihr Kind in eine andere Einrichtung in Rainau geben“, so Konle.

Sechs Krippenplätze angeboten

Die katholische Kirchengemeinde schlägt nun vor, in Dalkingen eine Kleinkindgruppe mit bis zu sechs Kindern als Krippengruppe einzurichten. Entsprechende Räume stünden im Kindergartengebäude zur Verfügung. Im Kindergarten Sankt Antonius in Buch würde die im April dieses Jahres eingerichtete Kleingruppe im U3-Bereich ab dem 1. Februar 2019 in eine Vollgruppe mit zusätzlichen fünf Betreuungsplätzen aufgestockt. Der Prognose nach wandelt sich dieser Zustand spätestens im April 2019 wieder eine Überbelegung von fünf Plätzen.

Finanziell würde dies für die Gemeinde bedeuten: „Wir müssen weitere 2,19 Personalstellen schaffen. Dies bedeutet zusätzliche Arbeitgeberkosten von rund 143 000 Euro brutto im Jahr, die die Gemeinde zu tragen hätte“, rechnete Konle vor. Demgegenüber stehen aber ab 2020 zusätzliche Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage. Die genaue Höhe nannte die Verwaltung nicht. Wie sich der Gemeinderat entschieden hat, wird in der nächsten öffentlichen Sitzung bekanntgegeben.