Rainau hat ein Schrottplatzproblem

Die Gemeinde Rainau unternimmt einen weiteren Anlauf, um das Umweltproblem auf dem ehemaligen „Ferency-Gelände“ bei Buch zu lösen. Der Fall füllt bereits Aktenberge an Beschwerden und Bußgeldandrohungen beim Landratsamt und der Gemeindeverwaltung. Das Grundwasser im Bereich des Firmengeländes ist offenbar schadstoffbelastet.

Zwischen Rainau-Buch und Goldshöfe liegt etwas versteckt im Wald das ehemalige Lederfabrik- und Gerbereigelände. Seit vielen Jahren ist es das Gesprächsthema unter den Bürgerinnen und Bürgern Rainaus. Vor allem die Zustände auf dem Gelände sorgen bei den Menschen für Unmut. Eine sinnvolle Nachnutzung für den Standort konnte bis heute noch nicht gefunden werden. „Eher hat sich die dortige Situation dramatisch verschlechtert“, sagt Bürgermeister Christoph Konle. Jetzt will der Rathauschef dem Treiben im Walde nicht mehr länger zusehen. Er hat beim Landratsamt Alarm geschlagen.

Schrott und andere Altlasten

Bei einem gemeinsamen Ortstermin haben sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. „Ich habe so etwas noch nicht gesehen“, meint Konle sichtlich deprimiert. Auf dem Gelände liegen bergeweise Schrott und andere Altlasten wild herum. Teilweise fehlt die Umzäunung des Geländes, welches zudem noch an der Bahnlinie Goldshöfe-Ellwangen liegt. Ob und welche Schadstoffe durch die unsachgemäße Lagerung zum Beispiel in das Grundwasser gelangen konnten, ist noch nicht bekannt. Aus einem 2002 in Auftrag gegebenen Gutachten ist aber ersichtlich, dass der Boden bereits damals eine höhere Belastung mit leicht halogenisierten Wasserstoffen wie etwa Chlorkohlenwasserstoff aufwies.

Wechselhafte Vergangenheit

Das ehemalige Lederfabrikgelände hat eine wechselhafte Vergangenheit. Nachdem der erste Besitzer des Lederfabrikgeländes verstorben war und seine Erben die Erbschaft ausgeschlagen hatten, ging der Besitz an das Land Bayern, wo der Verstorbene zuletzt gewohnt hat. Das Land Bayern hat das Gelände damals an einen Interessenten weiterveräußert. Auch dieser ist mittlerweile verstorben und auch dessen Erben haben kein Interesse am Nachlass. 2002 wollte eine Firma auf dem ehemaligen Gerbereigelände eine Klärschlammtrocknungsanlage errichten, die trotz massiver Proteste seitens der Rainauer Bevölkerung vom Landratsamt Ostalb unter strengen Umweltauflagen genehmigt wurde. Auch aus diesem Projekt ist letztendlich nichts geworden.

Die Nutzung des Geländes wurde immer undurchsichtiger. Von vielen dubiosen Geschäften spricht Bürgermeister Konle. Zuletzt wurde Altwagenschrott dort gelagert. Jetzt hat das Landratsamt eine Nutzungssperre verhängt, jegliches Gewerbe auf dem Gelände untersagt. Wenn es nach dem Willen der Gemeinde Rainau gehen soll, so plant die Verwaltung hier keine Gewerbeflächen mehr auszuweisen. Zudem sollen die dortigen Gebäude abgerissen und die Anlage komplett rückgebaut werden, einschließlich einer Reinigung des Grundwassers. „Vorher müssen wir aber noch abklären, was mit den Photovoltaikanlagen, die auf den Dächern der Hallen und Gebäude montiert und in Betrieb sind, passieren soll“, sagt Konle. Das „Heft des Handelns“ will sich Rainau aber ab sofort nicht mehr aus den Händen nehmen lassen, wie der Bürgermeister betont. Das Landratsamt konnte sich bis dato noch nicht zu den Details im weiteren Vorgehen beim ehemaligen Lederfabrikgelände bei Buch äußern.

