Rainau – Gemeinde mit Naherholungsgebiet

Mit seiner Heimatgemeinde Rainau hat sich Simon Hügler, Viertklässler der Grundschule Schwabsberg, für den „Zeitungstreff 2018“ beschäftigt. In der Gemeinde Rainau gibt es derzeit 3314 Einwohner. Rainau besteht aus fünf Teilgemeinden, diese sind Schwabsberg, Dalkingen, Weiler, Buch und Saverwang.

In einigen der Teilgemeinden gibt es noch gutbürgerliche Gaststätten zum Essen, mit Übernachtungsmöglichkeiten. Als Erholungs- und Sehenswürdigkeiten, gibt es den Bucherstausee, der zwischen Schwabsberg und Buch liegt. 2018 wird der derzeitige Kiosk in eine Gaststätte mit Seeterrasse umgebaut.

Jeder kann sich an diesem See wohl fühlen, ob Spaziergänger, Radfahrer, Jogger oder auch als Badegast. Des Weiteren führt der Limes durch das Rainaugebiet, mit dem Limesturm in Buch, dem Kastell am Bucherstausee sowie das Limestor des Kaisers Caracallas (heutiges Glashaus) bei Dalkingen.

Rainau gehört zum Ostalbkreis in Baden-Württemberg. Die Gemeinde Rainau liegt auch sehr zentral, da es nur etwa vier Kilometer bis zur Stadt Ellwangen sind oder etwa zehn Kilometer nach Aalen in die Große Kreisstadt.

Es gibt zwei Grundschulen, eine in Schwabsberg und eine in Dalkingen. Kindergärten sind es drei, in Buch, Schwabsberg und Dalkingen. In Rainau stehen auch vier Kirchen und Kapellen. Die Kirchen sind in Schwabsberg, Dalkingen, Buch und Saverwang (Comboni-Missionare). Kapellen stehen in Schwabsberg, Weiler, Saverwang und Buch.

Auch sportlich ist Rainau sehr aktiv. Mit zwei Fußballvereinen, einem Kegelclub, zwei Schützenvereinen, Radsportverein und Angelsportverein ist Rainau gut aufgestellt. Zudem gibt es auch noch reichlich kulturelle Vereine, wie vier Gesangsvereine, Musikverein, einem Handels- und Gewerbeverein und vielen anderen Hobbyclubs (z.B. „LaOele“).

Verwaltet wird die Gemeinde Rainau von Schwabsberg aus, dort ist auch das Rathaus.