Rainau-Schwabsberg – Der Gemeinderat Rainau hat sich in seiner letzten Sitzung dieses Jahres intensiv mit dem Haushalt auseinandergesetzt. Während ein Teil der Räte Einsparungen anmahnte, wiesen andere Mitglieder des Gremiums auf die einstimmige Beschlusslage des Gemeinderats zu fest geplanten Investitionsvorhaben hin.

Der Gemeinderat Rainau hat am Donnerstagabend von seinem Königsrecht, dem Aufstellen eines Haushaltsplans, ausgiebig Gebrauch gemacht.

Selten war in den Jahren zuvor im Gemeinderat so intensiv über geplante Bauprojekte, Ausgaben und Pro-Kopf-Verschuldung diskutiert worden wie in dieser jüngsten Sitzung.

Zentraler Diskussionsgegenstand war dabei vor allem die steigende Pro-Kopf-Verschuldung, die einige Gemeinderäte als aussagekräftigen Gradmesser für die künftige Handlungs- und Investitionsfähigkeit der Verwaltung ansehen. „In der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2022 wird von der Verwaltung prognostiziert, dass es in den kommenden Jahren eine stetige Steigerung der Pro-Kopf-Verschuldung geben wird. Der Höchstwert soll 2020 dann mit 923 Euro erreicht sein. Das ist verdammt hoch“, mahnte Gemeinderat Patrick Rief, der im Namen vieler Rainauer Gemeinderatskollegen sprach und deren Ansinnen gegenüber der Verwaltung und Bürgermeister Christoph Konle vertrat. Er wies in diesem Kontext darauf hin, dass dieser Höchstwert mit knapp über 920 Euro Pro-Kopf-Verschuldung zudem noch sehr optimistisch berechnet worden sei, da die Verwaltung bei seiner Kalkulation „von bestmöglichen Voraussetzungen“ bei den Einnahmen aus Gewerbesteuer, Zuschüssen, Finanzumlagen und Einkommensteuerbeteiligungen ausgegangen ist. Rief und seine Mitstreiter im Rat empfanden diese Tatsache als „sehr bedenklich“ und forderten von der Verwaltung deswegen „eine maßvolle Haushaltspolitik“ und zugleich „das komplette Ausschöpfen von Einsparungspotenzialen“ bei allen geplanten Investitionen der Gemeinde.

Bürgermeister Christoph Konle äußerte Verständnis für diese Sorge. Gleichzeitig verwies der Rainauer Verwaltungschef auf die gemeinsam beschlossene Agenda „Rainau 2030“, in der alle wichtigen Projekte aufgeführt sind, die der Gemeinderat in Zukunft umsetzen möchte. Diese Agenda habe man gemeinsam beschlossen, so Konle. Und weiter: „Unter anderem ist es ein Ziel in unserem Strategiepapier Rainau 2030, die angesprochene Pro-Kopf-Verschuldung bis in das Jahr 2030 auf einem Niveau von 450 bis 500 Euro pro Kopf zu halten oder gegebenenfalls auch zurückzuführen.“ Investitionen werde und müsse es in einer Gemeinde aber immer geben. „Ansonsten haben wir hier Stillstand.“ Gleichwohl zeigte sich Konle dazu bereit, Projekte, wie etwa den Anbau des Rathauses in Schwabsberg oder auch die Wohnumfeldmaßnahme Sechtastraße/Kapellenweg auf Einsparpotenziale prüfen zu lassen. Auch die Feuerwehrbedarfsplanung soll in diesem Zuge nochmals auf den Prüfstand.

Konle wehrt sich gegen strikte Deckelung

Keinesfalls aber wollte sich Konle zu einer Deckelung der maximalen Pro-Kopf-Verschuldung auf 800 Euro bis in das Jahr 2021 festnageln lassen. Dies würde seiner Meinung nach die Manövrierfähigkeit der Verwaltung nachhaltig verschlechtern. Am Ende der Diskussion wurde ein Kompromiss in Form einer Satzergänzung gefunden. „Eine höhere Pro-Kopf-Verschuldung ist im Einzelfall abzustimmen“, heißt es nun im Beschluss zum Haushalt 2019, dem letztendlich auch eine Mehrheit des Gemeinderates folgen konnte.