Donnerstag ist Römertag! Die ganze Woche freuen sich die Kinder des Kindergartens Sankt Martinus in Schwabsberg auf diesen Tag. Linus Maier aus der vierten Klasse der Schwabsberger Grundschule war für den „Zeitungstreff 2018“ dabei.

Sowohl in der Enten-, als auch in der Schmetterlingsgruppe beschäftigen sich die Kinder mit ihren Erzieherinnen Anja Wünsch, Elke Johannsen, Elvira Geiger, Ruth Weiß und Beate Vogelmann mit den Römern und ihrem Leben früher. So wurden unter anderem schon schöne Armbänder angefertigt, Geldmünzen hergestellt und ein interessanter Ausflug zum Limestor unternommen.

Aber auch an den anderen Tagen sind die Römer bei den Kindern wichtig: Sie spielen römische Spiele, schauen sich Bücher an, verkleiden sich wie die Römer, spielen das römische Leben mit den Playmobilfiguren in der selbstgebauten römischen Villa nach oder freuen sich über Marcella und Marcus Gracius, die beiden Handspielpuppen. In der Dauerausstellung im Kindergartenflur werden typische Gegenstände aus der Welt der Römer gezeigt.

Jedes Kind gestaltete zu Hause eine „Römerkiste“. In dieser werden alle Schätze des ganzen Jahres aufbewahrt. Doch bis das Projekt im Sommer beendet sein wird, haben die Erzieherinnen noch so manches geplant: Verraten hat Elke Johannsen, dass es noch einen Ausflug zum Limesturm, ins Museum und zum Bucher Stausee geben wird und Kostüme geschneidert werden. Bei den Römern war das Essen ein wichtiger Teil im Leben. So kommt auch bei den kleinen Römern im Sankt Martinus das Essen nicht zu kurz, wenn römisch gekocht wird. Als Überraschung gibt es noch einen Familienausflug. Wohin es geht? Natürlich zu den Römern! Aber mehr wird noch nicht verraten.