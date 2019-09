Programmheft der VHS Ostalb liegt jetzt aus

Das Herbst-Programmheft der VHS Ostalb ist jetzt in neuem Gewand erschienen. Bereits im Juni war die Volkshochschule mit ihrer Geschäftsstelle nach Rainau umgezogen. Jetzt sitzt die Geschäftsstelle räumlich betrachtet quasi im Herzen ihrer Mitgliedsgemeinden Abtsgmünd, Adelmannsfelden, Bopfingen, Hüttlingen, Jagstzell, Lauchheim, Neresheim, Rainau, Rosenberg, Unterschneidheim und Westhausen.

Von dort aus hat sich die VHS Ostalb auf den Weg in die Zukunft gemacht. So soll es möglich sein, einem Kurs auch online zu folgen. Im neuen Programm gibt es dazu erste Kooperationsangebote mit der VHS Aalen für Online-Kurse im Bereich EDV und Beruf. Später sollen diese Angebote auch selbst produziert werden. Dies wird dann im neu gewonnenen Kursraum in der Geschäftsstelle möglich sein.

Auch neu ist die Entscheidung, das Programm in Trimester einzuteilen, weil kaum noch jemand ein halbes Jahr im Voraus plant. So wird es künftig ein Herbst-Programm (September bis Dezember), ein Frühjahrs-Programm (Januar bis April) und ein Sommer-Programm (Mai bis August) in gedruckter Form geben. Alle Fachbereiche werden wie gewohnt vertreten sein, die Laufzeit von Kursen wird aber etwas verkürzt. Dafür werden sie dann schneller weitergeführt. Themen werden der Saison angepasst.