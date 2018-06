Prälat Professor Dr. Erich Schmid ist vielen Rom-Wallfahrern bekannt durch seine Führungen durch die heilige Stadt. Seinen Sommer- und Winterurlaub feiert er schon seit vielen Jahren bei seinem Bruder in Dalkingen und zelebrierte dabei schon manchen Gottesdienst zur Freude der Gläubigen. In seiner bescheidenen Art wollte er jetzt von seinem runden Geburtstag auch nicht viel Aufhebens machen, aber der Kirchenchor von Dalkingen brachte ihm ein Ständchen als Dankeschön.

Die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Martina Brenner-Schmid,erinnerte an all die schönen Gottesdienste, die er in Dalkingen und Umgebung in all den Jahren schon in Konzelebration mit seinen Brüdern feierte, und besonders auch an die Dalkinger Rom-Wallfahrt unter seiner Führung vor elf Jahren, die allen Teilnehmern heute noch gut in Erinnerung sei, und überreichte ein Geschenk. Auch der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates Schwabsberg, Max Vogelmann, und seine Stellvertreterin Barbara Hahn gratulierten mit einem Geschenk. Mit bewegten Worten bedankte sich der Jubilar.