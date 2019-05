Polizei zieht positive Bilanz der Parties am Bucher Stausee

Ein größtenteils positives Fazit der Schülerfeiern am Bucher Stausee hat die Gemeinde Rainau gezogen. Wie die Gemeinde berichtet, haben die Schüler einen Großteil des Mülls selbst aufgeräumt, so dass das Gelände weitgehend sauber hinterlassen worden sei. Rund 500 Schülerinnen und Schüler hatten nach den Realschul- und Abiturprüfungen an drei Tagen zwischen dem 7. und 10. Mai am See gefeiert.

Die Schülerinnen und Schüler verhielten sich trotz des mitgebrachten Alkohols insgesamt friedlich.Es wurden keine Straftaten wie Handgreiflichkeiten oder Sachbeschädigungen bekannt.

Der negative Teil der Bilanz: Zwei Jugendliche mussten am 7. Mai während der Realschulfeier aufgrund von Alkoholkonsum mit dem Rettungswagen in das Ostalb-Klinikum Aalen transportiert und dort behandelt werden.

Wenig Arbeit für die freiwilligen Helfer

Während der Feiern wurden von den Schülerinnen und Schülern auf den Liegewiesen, auf den Steinstufen am Ufer und rund um die Grillstellen viele Flaschen, Papier, Essensreste und anderer Unrat verteilt. Eine positive Entwicklung war aber auch hier festzustellen. Bis auf vereinzelte Ausnahmen gab es kaum Glasbruch.

Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde bereits am Abend der Großteil des herumliegenden Mülls aufgeräumt und in den zusätzlich von der Gemeinde bereitgestellten Müllbehältnissen entsorgt. Die freiwilligen Helfer aus der Schülerschaft hatten am nächsten Morgen nicht mehr allzu viel zu tun. An allen drei Abenden kehrte spätestens um 21 Uhr wieder Ruhe am Bucher Stausee ein.

An allen drei Tagen gab es Polizeistreifen. Mehrfach wurden Alkoholika und Tabakwaren bei Nichtberechtigten festgestellt, darüber hinaus war jedoch kein polizeiliches Einschreiten erforderlich. Positiv ist aus polizeilicher Sicht die friedliche Stimmung der Feiernden und das Ausbleiben jeglicher Straftat zu benennen.

Bürgermeister Konle: „2019 war ein guter Jahrgang“

„Ich finde es klasse, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Wort gehalten haben“, zog Bürgermeister Christoph Konle ein positives Fazit der drei zurückliegenden Partytage. „Es hat sich gelohnt, gemeinsam mit der Polizei, mit den Schulen und der Schülerschaft ins Gespräch zu treten und das seit 2017 entwickelte Konzept aus Aufklärung, Mitwirkungsbereitschaft und Kontrolle weiter zu verfolgen. Der Abschlussjahrgang 2019 hat sich als ein guter Jahrgang erwiesen“ stellte der Rainauer Bürgermeister der Schülerschaft in diesem Jahr ein gutes Zeugnis aus.