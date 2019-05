Eine besorgte Verkehrsteilnehmerin hat am Donnerstagnachmittag die Polizei verständigt, nachdem sie auf der Bundesstraße in Höhe Bucher Stausee vier Enten beobachtet hatte, die sich wohl längere Zeit auf der für sie gefährlichen Fahrbahn aufhielten. Beamte des Polizeireviers Ellwangen fuhren dorthin und sorgten dafür, dass die niedlichen Tiere sich unbeschadet in Richtung Wasser aufmachen konnten.