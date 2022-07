Der Sommer kommt an den Bucher Stausee, wenn der Alleinunterhalter Peter Sommer sein Programm aus Oldies und Schlager vorstellt. Tanzen erlaubt, heißt es am Sonntag, 17. Juli, auf der Seebühne am Bucher Stausee ab 15 Uhr. Peter Sommer singt live über Michaela von Mendecino, die griechischen Wein trinkt. Der gebürtige Berliner ist ein Allrounder der Musik. Passend zum Sommer ist auch seine neue CD „Mach mal Urlaub“.