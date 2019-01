Ansgar König, Redakteur der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ hat die Viertklässler der Grundschule in Schwabsberg besucht. Er erklärte den Schülerinnen und Schülern der Klasse 4 alles über seinen Beruf. Anlass war das Projekt „Zeitungstreff“, an dem die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lehrerin Dorothea Roder teilnehmen. Das Projekt wird von den „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ betreut. An dem Projekt nehmen 30 Schulen mit fast 550 Schülern teil. So auch die Schüler der Grundschule Schwabsberg, die sich in den nächsten Wochen mit der Zeitung beschäftigen werden, um den Umgang mit Medien in digitalen Zeiten zu lernen. Die Schüler sollten einen Einblick in die Arbeit eines Reporters bekommen.

Die Konferenz bespricht die Themen der morgigen Ausgabe

Ansgar König erzählte über seinen beruflichen Tagesablauf. Weitere Informationen bekamen die Schüler durch einen kleinen Film präsentiert. König berichtete, dass sein Tag in der Regel gegen 9 Uhr beginnt.

Um 10.30 Uhr startet die Redaktionskonferenz, in der wichtige und aktuelle Themen des Tages besprochen und festgelegt werden, wer welches Thema bearbeitet. Außerdem wird dort festgelegt, wem wie viele Seiten in der Zeitung zustehen.

Ansgar König erklärte den Schülerinnen und Schülern auch, wie die Zeitung so weiterverarbeitet wird, dass sie am nächsten Tag jeder lesen kann. Sind die Seiten fertig, werden sie per Knopfdruck nach Ulm ins Druckhaus geschickt. Die Schüler bekamen weitere interessante Informationen vom Reporter. So zum Beispiel, dass täglich gut 150 000 Zeitungen gedruckt werden, die von vielen fleißigen Zeitungsausträgern jeden Morgen zwischen 4 und 5 Uhr ausgetragen werden. Nach seinen sehr interessanten Erzählungen hatten die Kinder die Möglichkeit, ihre Fragen loszuwerden. Die Schüler interessierte zum Beispiel, wie lange Ansgar König schon als Redakteur arbeitet. Fast 30 Jahre. Und wie kam er überhaupt zu dem Beruf? Nach dem Schulabschluss spielte er in einer Band, über die er damals einen Zeitungsartikel schreiben durfte. Da dem damaligen Redakteur der Artikel so gefallen hatte, wurde er gefragt, ob er bei Musikveranstaltungen und Konzerte Zeitungsberichte schreiben wolle. Dies hatte ihm so viel Spaß gemacht, dass er irgendwann Journalist wurde.