Parkgebühr: Automaten für den Bucher Stausee

Die Besucher des Bucher Stausees müssen ab Mai Parkgebühren bezahlen. Das hat der Zweckverband beschlossen. Weil mehr Besucher kommen, sei auch der Aufwand gestiegen, Wiesen und Parkplätze sauber zu halten.

Deshalb soll das Parken, wie schon vor einigen Jahren, wieder Geld kosten. Damals war man wieder davon abgekommen, weil der Aufwand zu hoch war. Jetzt sollen es Parkscheinautomaten richten.

Geplant ist, solche Automaten an drei Standorten aufzustellen. Die Kosten belaufen sich auf 31 000 Euro. Der Zweckverband rechnet damit, dass sich die Anschaffung der Geräte nach spätestens zwei Jahre wieder amortisiert hat.

Hinzu kommen laufende Kosten von 5000 Euro jährlich. Für die Verwaltung, Leerung und Betreuung der Parkscheinautomaten sind die Seewärter zuständig. Die Überwachung der Parkgebühren sollen Mitarbeiter des Scherlin-Sicherheitsdiensts übernehmen. Dafür sind nochmals 10 000 Euro im Haushalt 2019 vorgesehen.

Die erste Stunde soll kostenlos sein. Wer bis zu drei Stunden bleibt, bezahlt 2 Euro, in der Nebensaison 1 Euro. Ein Tagesticket kostet 4 Euro. Die Hochsaison geht von Mai bis September, die Nebensaison von Oktober bis April. Die Automaten sollen im Mai aufgestellt werden. Zurzeit stehen bis zu 1500 Parkplätze zur Verfügung.

Containerlösung für die Rettungwache der DLRG

Der Zweckverband will den Stausee noch attraktiver machen. Schon die bisherigen Maßnahmen tragen reichlich Früchte. Die Besucherzahlen entwickeln sich stetig nach oben. Neben dem großem Wasserspielplatz wurde ein barrierefreier Zugang zum Uferbereich geschaffen und das Fußgänger- und Fahrradwegenetz optimiert. Höhepunkt war die Einweihung des neuen Seepavillons neben dem Seekiosk Leuchtturm. Damit ist das erste Maßnahmenpaket größtenteils umgesetzt.

In einem zweiten Bauabschnitt soll nun die die bereits begonnene Sanierung des Kiosk II, der sogenannten Strandbar, fortgeführt werden. In diesem Zusammenhang ist geplant, dass die DLRG-Rettungswache, die bislang im gleichen Gebäude wie der Kiosk untergebracht war, in ein neues Gebäude verlegt wird. Der freiwerdende Raum soll zu einem Personal- und Lagerraum umgebaut werden.

Für die DLRG hat der Zweckverband eine Containerlösung vorgeschlagen. „Die neue Wachstation soll neben dem Wassespielplatz direkt am Weg entstehen. So ist eine optimale Badeaufsicht gewährleistet“, sagte Geschäftsführer, Rainaus Bürgermeister Christoph Konle. Geplant ist auch die Rettungswache um eine Toilette für alle zu erweitern.

Sie könne auch als Umkleideraum für behinderte Personen im Rollstuhl genutzt werden, sagte der Vorsitzende des Zweckverbands, Landrat Klaus Pavel. Dieser Vorschlag sei in Zusammenarbeit mit den Behindertenverbänden erarbeitet worden. Kosten sollen Containerlösung und Toilette über 100 000 Euro. Ebenfalls in diesem Jahr sollen die sanitären Anlagen beim Seekiosk modernisiert werden. Kostenpunkt 40 000 Euro.

Das Ziel, viel Barrierefreiheit rund um den Stausee zu schaffen, ist nach Meinung von Pavelerreicht. „Ich kenne kaum einen Ort, an dem für Menschen mit Handicap so viel getan wurde.“ Der Wassersteg, der direkt in den Stausee führt, soll 2020 gebaut werden.

Alle Badestellen, Freibäder und Thermen in der Region