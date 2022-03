Noch immer verletzt

Raphael Bernhardt, Viertklässler an der Grundschule Schwabsberg, hat für den „Zeitungstreff 2022“ seinem Papa Daniel Bernhardt, Torhüter des Fußball-Regionalligisten VfR Aalen, interviewt. Seit über sieben Monaten ist Daniel Bernhardt verletzt.

Hallo Herr Bernhardt, seit wann spielen Sie beim VfR Aalen?

Ich spiele seit 1. Juli 2009 beim VfR Aalen, also seit fast 13 Jahren.

Wie haben Sie sich am 28. Juli 2021 im Pokal in Geislingen verletzt?

Das war eine unglückliche Aktion des gegnerischen Spielers. Ich wollte den Ball blocken und ins Aus laufen lassen, der Spieler von Geislingen wollte allerdings den Abstoß verhindern und hat mich dann von hinten umgegrätscht. Dabei bin ich mit meinem Arm auf seinen Füßen gelandet und dabei hat er mir meine Schulter luxiert. Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass die Verletzung schlimmer ist als nur eine ausgekugelte Schulter. Ich musste mich deshalb noch am 2. August operieren lassen. Die OP ist gut verlaufen.

Befinden Sie sich wieder im Training ?

Nein. Ich muss nach wie vor in die Reha, verbringe dort täglich vier Stunden und versuche so meine Verletzung auszukurieren, damit ich vielleicht im Sommer wieder spielen kann.

Wo haben Sie vor dem VfR Aalen gespielt?

Davor habe ich bei der TSG Hoffenheim gespielt.

Welches war das schönste Stadion in dem Sie gespielt haben?

Das ist eine gute Frage, da ich in vielen schönen Stadien gespielt habe. Ich fand ich die Münchner Allianz Arena zum Beisiel sehr beeindruckend, in Köln hat es mir auch sehr gut gefallen, und auch das DFB-Pokalspiel in Wolfsburg war ein sehr schönes Erlebnis.

Vor wie vielen Zuschauern haben Sie schon gespielt?

In Köln habe ich vor ungefähr 50 000 Zuschauern gespielt.