Nina Sandhöfner qualifiziert für Deutsche Meisterschaft

Am vergangenen Wochenende sind in Nebringen die Württembergische Meisterschaft der Schülerklassen statt im Kunstradsport ausgetragen worden. Mit am Start waren Emma Weber und Nina Sandhöfner vom RMSV Buch. Beiden gelang eine saubere Fahrt. Sandhöfner schaffte bei den Schülerinnen U 15 sogar die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.

Emma Weber präsentierte bei den Schülerinnen U 13 ihre Kür sauber und ruhig. Auch ihre Höchstschwierigkeiten der Kür gelangen einwandfrei. Mit einem zehnten Platz in einem starken Starterfeld konnte die Bucherin am Ende durchaus zufrieden sein.

Bei den Schülerinnen U 15 zeigte Nina Sandhöfner ihre anspruchsvolle Kür. Ehrgeiziges und fokussiertes Training in den vergangenen Wochen zahlten sich für die Kaderathletin aus. Neben einer neuen persönlichen Bestleistung erreichte sie auch ihr hochgestecktes Saisonziel, nämlich die Qualifikation zur Deutschen Schülermeisterschaft. Diese wird im Juni in der Nähe von Köln stattfinden. Das Trainerteam war mit den Leistungen der Sportlerinnen sehr zufrieden.