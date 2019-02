Neues Seniorenhaus soll Anfang 2020 fertig gestellt sein

Das geplante Seniorenhaus in Rainau-Buch ist ein Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Rainau gewesen. Wie Bürgermeister Christoph Konle und Bauamtsleiter Anton Ernsperger am Donnerstagabend informierten, liege ein entsprechendes Baugesuch jetzt vor. Das Gremium könne darüber schon in der kommenden Sitzung beraten. Aktuell sei noch die Kreisbaumeisterstelle mit dem Großbauprojekt befasst, das direkt in der Ortsmitte von Buch in Modulbauweise von der Firma ADK aus Neresheim hochgezogen werden soll. Wie Ernsperger erklärte gebe es in dem Baugesuch wohl einige „kleinere Verstöße“ gegen die Bauordnung. Aber nichts davon sei gravierend, hieß es. Man könne davon ausgehen, dass das Projekt plangemäß ausgeführt werden könne. Mit der Fertigstellung des Seniorenhauses sei bereits im Januar 2020 zu rechnen. In der neuen Einrichtung soll es unterschiedliche Wohnangebot geben: Neben Eigentumswohnungen für rüstige Senioren, die barrierefrei wohnen möchten, sind unter anderem auch kleine 1- oder 2-Zimmer-Pflegeapartments geplant, für Menschen, die von einem ambulanten Pflegedienst versorgt werden wollen. Auch eine Tagespflege für pflegebedürftige Menschen soll in dem Objekt untergebracht werden. Der Träger des Hauses, die Pflegegruppe Dres. Pütz GmbH aus Bopfingen, wirbt bereits auf einer eigenen Homepage für das Objekt(www.pflege-in-rainau.de). Interessenten könnten sich schon jetzt vormerken lassen. Grafik Gemeinde Rainau