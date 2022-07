Neues Projekt für CHARISMA – der Chor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zuversicht und Aufbruchstimmung war zu spüren bei der Mitgliederversammlung des Chores CHARISMA. Im vergangenen Jahr konnte der Chor, dessen Mitglieder aus dem ganzen Raum Aalen-Ellwangen zusammenkommen, lediglich 3 Monate lang Chorproben abhalten. Seit April wird wieder intensiv geprobt und die Mitgliederzahlen zeigen derzeit stark nach oben. Immer mehr neue Chormitglieder kommen gerade dazu.

Der Chor verfügt über solide Finanzen, was auch im Kassenbericht von Sabine Gentner zum Ausdruck kam. Die Kassenprüfung bescheinigte ihr eine einwandfreie Arbeit. Die Entlastung der Vorstandschaft wurde von der Versammlung auf Antrag einstimmig erteilt. Bei den anschließenden Wahlen wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Wolfgang Abele, Axel Rawolle, Sabine Gentner und Sandra Bertele, sowie die Kassenprüfer Jürgen Kurztusch und Verena Rawolle jeweils einstimmig gewählt. Die Versammlung verabschiedete dann ebenfalls einstimmig die Neufassung der Satzung.

CHARISMA ist bekannt für außergewöhnliche Konzerte und Projekte. Der Chor unter der Leitung von Richard Vogelmann liebt Herausforderungen und geht immer wieder neue Wege. CHARISMA hat ein neues Projekt in der Planung. Zusammen mit den Stadtwerken Aalen wird es im kommenden Jahr eine große Chor-Rock-Bade-Party in den Limes-Thermen Aalen geben. Die ersten Gespräche haben stattgefunden und man ist optimistisch und voller Vorfreude für dieses Event, das es so noch nicht gegeben hat. Wer noch zum Chor hinzukommen möchte, um bei diesem Projekt dabei sein zu können sollte sich beeilen. Noch bis Ende Juli zum Beginn der Sommerpause ist ein Einstieg möglich. Chorproben sind immer donnerstags von 19.30-21.00 Uhr im Musiksaal der Schule in Rainau-Schwabsberg.

Richard Vogelmann betonte, dass es für ihn etwas ganz Besonderes sei, Chorleiter dieses offenen und modernen Chores zu sein, bei dem er das umsetzen kann, was ihn antreibt und erfüllt. Er schwor die Chormitglieder schon darauf ein, dass es anstrengende Proben in nächster Zeit geben wird, um in der kurzen Zeit das Programm zu erarbeiten und umzusetzen. Der Spaß am Singen soll jedoch immer im Vordergrund stehen. Auch die beliebten CHARISMA-Reisen sollen im nächsten Jahr mit einer mehrtägigen Reise nach Amsterdam und zwei Jahre später nach Rom fortgesetzt werden.

Infos zum Chor gibt es bei Facebook, Instagram und auf www.charismachor.de