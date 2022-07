Neues DLRG-Rettungswachhaus am Bucher Stausee

Die DLRG-Rettungswache am Bucher Stausee hat ein neues Haus bekommen, das jüngst Sonntag im Beisein von Ehrengästen seiner Bestimmung übergeben worden ist.

Ostalb-DLRG Bezirksvorsitzender Nikolai Hübner begrüßte hierzu Ehrengäste und nannte die neue Wachstelle „ein Nest für den Adler“, in Anlehnung an das Wappentier im DLRG-Emblem. Doch der „DLRG-Adler“ habe zwar ein scharfes Auge, könne aber deshalb noch lange nicht alles sehen. So befanden Ehrengäste und mahnten Wachsamkeit, die jeden einzelnen angehe.

Statistische Zahlen, die Ursula Jung, Vizepräsidentin des DLRG Landesverbands Württemberg, mitgebracht hatte, belegten die Gefahren beim Baden. In ihrem Grußwort sagte sie unter anderem, dass im vergangenen Jahr in Deutschland mindesten 299 Menschen ertrunken seien, 255 von ihnen in Binnengewässern. Erschreckend sei auch die „Fahrlässigkeit von Eltern“, die zum Beispiel am Seeufer säßen mit wenig Augenmerk auf ihre badenden Kinder mit der Haltung „die vom DLRG passen ja auf“.

Landrat Joachim Bläse, Vorsitzender des Zweckverbands Erholungsgebiet Rainau-Buch, begrüßte mit dem geschäftsführenden Vorsitzenden des Zweckverbands den „Platzherrn“ und Rainauer Bürgermeister Christoph Konle und weiteren Vertretern aus den zweckverbandtragenden Städten und Gemeinden. Unter ihnen waren Westhausens Bürgermeister Markus Knoblauch, der stellvertretende Lauchheimer Bürgermeister Wolfgang Dambacher und nicht zuletzt Landratsamtsdezernent Karl Kurz.

40 Prozent der Kosten für die Bereitstellung des für jeden kostenlos zur Verfügung gestellten Erholungsgebiets Bucher Stausee kommen aus der von ihm mitverwalteten „Ostalbkreiskasse“. Auch der Landrat wies auf die „erste Aufsichtspflicht“ von Eltern und Mitbürgern hin und auf die Bedeutung der ehrenamtlich getragenen Rettungsdienste. Das betonte auch Bezirksvorsitzender Nikolai Hübner mit besonderem Dank an die 2500 DLRG-Aktiven im Ostalbkreis. Und man in Seenot geratenen Menschen hilft, zeigten Rettungsübungen.