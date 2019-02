Die Holzskulpturen, die entlang des Limes-Wanderwegs aufgestellt sind, sollen ausgetauscht werden. Darüber hat der Leiter des Rainauer Bauamtes, Anton Ernsperger, den Gemeinderat informiert.

Laut Ernsperger seien die Figuren, rund zwölf an der Zahl, mittlerweile in die Jahre gekommen und sehen nicht mehr ansprechend aus. Deshalb solle nun Ersatz her. Da die Verwaltung niemanden gefunden habe, der die zwölf großen Figuren per Hand schnitzen möchte, wurde Kontakt mit der Hochschule Aalen aufgenommen. Hier wurde eine noch gut erhaltene Römerskulptur abgescannt. Anhand dieses Scans soll nun nach Möglichkeit ein Modell erstellt werden, um die Figuren mittels Fräsmaschine fertigen zu können. Ob das technisch klappt, sei allerdings noch offen, ließ Ernsperger die Räte wissen. Scheitert die Methode, könne man von den Römerköpfen auch ein Negativ erstellen, um sie in Beton gießen zu lassen.