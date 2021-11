Naturschutz im Wald: Rundgang mit Förster Sebastian Kienzle in Dalkingen

Die wunderschöne Farbenvielfalt des Herbstwaldes hat interessierte Waldbauern zur Heidkapelle nach Dalkingen gelockt. Bestens vorbereitet erwartete die Vorsitzende Irmgard Häusser und Forstrevierleiter Sebastian Kienzle die zahlreichen Besucher. In diesem Teil des Kommunalwaldes der Gemeinde Rainau wird Waldbau nicht nach wirtschaftlichen Kriterien ausgerichtet, sondern mit Blick auf den Waldnaturschutz.

In der sogenannten Mittelwaldbewirtschaftung sah man zahlreiche knüppeldicke Stockausschläge, die alle fünf Jahre parzellenweise der Fläche entnommen werden und in der Form von Hackschnitzeln genutzt werden. Diese Stockausschläge werden überragt von alten, knorrigen, solitär stehenden, starkastigen Eichen, die aus Sicht des Naturschutzes äußerst wertvoll sind. Der Erhalt dieser Alteichen mit tief ansetzenden Kronen steht in diesem Waldstück im Vordergrund.

Im Privatwald könne man ebenfalls Waldnaturschutz umsetzen, so Kienzle. Sowohl Einzelbäume als auch Naturschutzflächen seien unter gewissen Umständen förderfähig. Interessierten wird der Kontakt mit dem zuständigen Forstrevierleiter empfohlen.

Anhand mehrere Schautafeln zeigte Förster Kienzle welche Auswirkungen der Klimawandel für die Wälder mit sich bringen wird. Unter den heimischen Baumarten werden Hainbuche, Eiche und Linde Klimaresilienz zugesprochen. Nicht heimische Baumarten sind kaum förderfähig und nur zu einem gewissen Flächenanteil erlaubt.

Die Kunst des Waldbaus liege zukünftig darin, Baumarten zu finden, die zum Standort passen, klimaresilient sind, aber auch eine Wertschöpfung ermöglichen. Um heimische Waldbäume betriebssicherer zu führen, wird empfohlen die Stammzahl zu reduzieren, damit für den Einzelbaum mehr Wasser zur Verfügung steht. Durch eine frühzeitige Nutzung lasse sich das Betriebsrisiko erheblich minimieren. Zum Abschluss gab es noch bei Kaffee und Kuchen eine angeregte Diskussionsrunde unter Insidern zur Waldbewirtschaftung in Zeiten des Klimawandel.