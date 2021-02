Narrenzunft Dalgamer Mischthoga - Narrenbäume im ganzen Dorf

Die Dalgamer Mischthoga von der Ostalb haben sich für die Corona-Fasnet etwas einfallen lassen: Narrenbäume stehen in 14 verschiedenen Vorgärten der Gemeinde Rainau. Also gibt es immer einen Grund für einen Spaziergang. Im Video sieht man diese Bäume und die dazugehörigen Narren – originell aneinander geschnitten.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 40 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.