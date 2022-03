Narrenbaumspaziergang der Dalkinger Grundschule

Auch heuer hat wieder eine Narrenbaum-Aktion der Dalkinger Mischthoga stattgefunden. Im ganzen Ort verteilt konnte man seit Mitte Februar an verschiedenen Häusern originelle Narrenbäume entdecken. Alle Beteiligten haben sich etwas Besonderes überlegt, entworfen und zusammengestellt.

Besonderen Spaß machte es den Kindern der Grundschule Dalkingen, einen eigenen Narrenbaum zu gestalten und aufzustellen. Die Familie Kurz unterstütze die Grundschulkinder hierbei tatkräftig.

Am letzten Schultag vor den Faschingsferien machten sich die faschingsbegeisterten Schulkinder, ihre Lehrerinnen und Betreuerinnen auf den Weg, um die anderen Narrenbäume in Dalkingen zu bewundern. Besonders gefreut haben sie sich über die Begleitung zweier Mitglieder der Mischthoga. Vor dem Start erklärte Klaus May, der Vorsitzende des Vereins, den Grundschulkindern die Geschichte der Dalkinger Mischthoga. Bunt kostümiert, mit selbstgebastelten Instrumenten bestückt und unter musikalischer Begleitung ging es dann los. Viele Überraschungen erwarteten die kleinen und großen Narren auf dem Weg:

Bei fast jedem Baum waren für die Kinder Süßigkeiten, Spiele, Aufkleber, Mischthoga-Tattoos oder kleine Geschenke vorbereitet. Sogar Faschingsküchle und ein Süßigkeiten-Regen erwarteten den Grundschul-Zug. Zum Schluss erlebten die Kinder noch eine besondere Lehrstunde: Limonadenflaschen können ab jetzt in ganz Dalkingen mit einem Meterstab geöffnet werden!