Nachbarin vereitelt Einbruch

Eine aufmerksame Nachbarin hat in Rainau einen Einbruch verhindert. Am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr schlug ein Unbekannter zunächst die Fensterscheibe eines leerstehenden Hauses in der Ortsdurchfahrt ein – dann im Obergeschoss die Zugangstüre zu einer Wohnung.

Die Nachbarin, die von den Geräuschen aufgeschreckt wurde, rief lautstark nach ihrem Ehemann. Der Täter flüchtete daraufhin aus dem Gebäude. Der von ihm verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.