Nach Unfall: Zwei Verletzte und 45.000 Euro Sachschaden

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr ereignet hat. Auf der Landesstraße zwischen Dalkingen-Weiler und Haisterhofen hielt eine 27-Jährige ihr Auto an, um vor dem Abbiegen Gegenverkehr durchzulassen. Wie die Polizei mitteilte, erkannte eine 39-Jährige dies zu spät und fuhr mit ihrem Auo auf das Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß schleuderte der PKW der Unfallverursacherin auf die Gegenfahrspur, wo er gegen das Fahrzeug eines entgegenkommenden 57-Jährigen prallte. Die 39-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere, die 27-Jährige leichte Verletzungen. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.