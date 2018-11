Mord in Buch: Putzfrau ermittelt

Die Theatergruppe des Schützenvereins Buch zeigt die Kriminalkomödie „Koi Leich ohne d’ Lilly“ auf Schwäbisch. Am vergangenen Samstag haben die acht Schauspieler gleich zweimal vor Publikum ihr Können unter Beweis gestellt. Eine weitere Vorstellung gibt es am Samstag, 17. November, um 19.30 Uhr im Schützenhaus in Buch.

Auf der Bühne ist es bereits Nacht, als Lilly Pfeiffer (Sylvia Buck) ins Büro rauscht. Aufgebracht mit einem frechen schwäbischen Tonfall meldet sie der Polizei per Telefon eine Leiche. Beim Anschalten des Lichts stellt die Putzfrau erschrocken fest, dass die Leiche nicht mehr im Nebenzimmer ist, sondern direkt vor ihr, und dass es sich bei dem scheinbar leblosen Körper um ihren Chef Richard Marschall handelt. Nachdem die quirlige Frau das Büro verlässt, tut es ihr die Leiche kurz darauf gleich. Wurde etwa vergessen, den Vorhang zu ziehen? Nicht die einzige Frage, die sich bei dem Theaterstück stellt.

Der Polizist Göderle (Jochen Staudenecker) ist als Erster am Tatort und warnt schon einmal vor, dass der Kommissar alles andere als gute Laune hat. Das trifft es in der Tat. Eberhard Becker (Andreas Blumenschein) ist nicht nur sauer, weil er trotz Krankheit – „ein Männerschnupfen ist eine ernste Angelegenheit“ – zur Arbeit muss und weil die Leiche verschwunden ist, sondern auch, weil Lilly Pfeiffer vorlaut daherquatscht. Als die Putzfrau sich erdreistet, mit zu ermitteln und den Kommissar zu belehren, verbessert das deren Beziehung nicht gerade – im Gegenteil. Die beiden Schauspieler Sylvia Buck und Andreas Blumenschein spielen überzeugend zwei sehr unterschiedliche Charaktere, die an Miss Marple und Kommissar Craddock erinnern, nur etwas extremer. Eberhard Becker versucht, griesgrämig den Mord zu klären, und Lilly Pfeiffer mischt sich ständig ein – auf eine witzige, aber auch sehr freche Art.

Die Leiche ist zwar immer noch nicht aufgetaucht, dafür am nächsten Morgen aber die Ehefrau Corinna Marschall (Heidi Wunderle), die Privatsekretärin Marianne Kolb (Silke Brand), die Sekretärin Vicky Reimold (Katrin Staudenecker) und der Mitarbeiter Robert Westermann (Michael Abele), der angeblich eine Affäre mit Frau Marschall haben soll. Eine Liebschaft hatte Corinna Marschall – allerdings mit einem anderen. Um wen es sich handeln könnte, ist eine weitere Frage, die lange unbeantwortet bleibt, genauso wie die nach der Leiche und nach dem Mörder. Richard Marschall taucht wieder auf, allerdings quicklebendig. Hat Lilly Pfeiffer sich das alles nur eingebildet? Hat sie ein paar Schnäpse zu viel getrunken? Sie kann es nicht glauben und entdeckt einen neuen Beweis: „Einen Knopf in Muschelfarben“. Die dazu passende Leiche taucht noch auf, aber nicht in dem Büro, sondern am Braunenberg, und dann sogar noch eine zweite.

Die Wirrungen des Stücks machen die Aufklärung nicht sehr leicht und sorgen für eine spannende Unterhaltung genau wie das gute Zusammenspiel der Protagonisten, die in ihrer jeweiligen Rolle glänzen.