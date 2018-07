Mobilfunknetz könnte besser sein

Nicht nur schnelles Internet ist zurzeit ein Thema in Rainau. Auch über den möglichen Ausbau des Mobilfunknetzes innerhalb der Gemeinde wird auf Seiten der Mobilfunk-anbieter nachgedacht. „Hier müssen wir aber klar die Themen Internet und Mobilfunk trennen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun“, macht Bürgermeister Achim Krafft deutlich. Vielerorts macht die sogenannte LTE-Technik, also Funkinternet, von sich reden. In der jetzigen Diskussion spielt sie aber in den Überlegungen der Telekommunikationsunternehmen noch keine Rolle.

Vielmehr steht die Verbesserung der Übertragungstechnik im Vordergrund. „Rainau hat aufgrund seiner Topografie eine schlechte Netzabdeckung. Diese würden wir gerne verbessern“, meint Krafft. Rainaus Mobilfunkmast steht seit 17 Jahren beim Sportplatz in Schwabsberg und wird derzeit vom Mobilfunkanbieter E-Plus betrieben. (mab)