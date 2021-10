Mobiles Impfteam kommt an den Bucher Stausee

Am Samstag, 23. Oktober, wird von 12 bis 17 Uhr ein Mobiles Impfteam des Diakoneo Diak Klinikums Schwäbisch Hall am Bucher Stausee zu Gast sein. Impfwillige können sich ohne vorherige Terminvereinbarung in den Sozialräumen der Seewärter kostenlos gegen das Covid-19-Virus impfen lassen. Es kommt der mRNA-Impfstoff BioNTech zum Einsatz.

Bitte zum Impftermin folgende Unterlagen bereithalten:

Ausweisdokument

Versichertenkarten

falls vorhanden der Impfpass

Zudem bittet das Impfteam darum, das Aufklärungsformular und den Anamnesebogen ausgefüllt mitzubringen.

Beide Formulare können auf der Homepage des Robert Koch-Instituts abgerufen werden (www.rki.de).

Aufklärungsbogen mNRA: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf

Einwilligungserklärung/Anamnese: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligung-de.pdf