Mit römischen Legionären am Limes unterwegs

Im Jahr 2013 haben Mitglieder der Römergruppe Numerus Brittonum unter möglichst authentischen Bedingungen den Germanenfeldzug des Kaisers Caracalla aus dem Jahr 213 nach Christus nachempfunden. Ein kleiner Abschnitt dieses Marsches steht während der Museumswoche Ostwürttemberg am Sonntag, 11. August, auf dem Programm. Los geht es um 9.30 Uhr am Römerbad am Limes-Park Rainau am Bucher Staussee, wo die Soldaten in voller Montur Aufstellung nehmen. Wer Lust hat, schließt sich der Truppe an und begleitet sie bis zum Limestor. Führungen im Limestor durch die Limes-Cicerones werden um 11, 14, 15 und 16 Uhr angeboten. Die Teilnahme an der Wanderung auf Caracalla-Spuren ist frei. Die Strecke vom Römerbad zum Limestor ist ungefähr drei Kilometer lang