Jeden dritten Donnerstag findet in der alten Schule in Buch die Ministunde der Ministranten der Sankt-Martinus-Kirche Schwabsberg/Buch statt. Johanna C. Müller, Viertklässlerin der Grundschule Schwabsberg, war für den „Zeitungstreff 2018“ dabei.

Die Jugendlichen treffen sich ab 18.45 Uhr. Sie spielen Spiele wie zum Beispiel „Mord im Dunkeln“ oder das legendäre Spiel: „Zeitungspatschen“ (alle Kinder sitzen im Stuhlkreis, einer fängt an. Er hat eine aufgewickelte Zeitung in der Hand, dann versucht er so schnell wie möglich ein Kind damit zu patschen. Wenn dieses aber bevor es getroffen wird den Namen eines anderen Minis sagt muss das Kind das im Moment die Zeitung hat und in der Mitte steht das aufgerufene Kind patschen. Wenn ein Kind getroffen wurde, bekommt es die Zeitung).

Auch basteln die kleinen Messdiener manchmal oder sie machen es sich einfach gemütlich. Dann bringt jeder sein Lieblingskissen mit und eine Tasse für Tee oder Punch. Gemütlich quatscht man dann in der Runde bis es plötzlich in einer Kissenschlacht endet. Zu besonderen Anlässen wie der Weihnachtsfeier oder nach dem Sternsinger laufen wird auch mal Pizza bestellt und selbstgemixte Cocktails serviert. Die Ministunde soll dazu da sein, dass man Spaß hat und mit anderen Kindern zusammen ist. So kann die Gemeinschaft fest zusammenwachsen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Ministunde mit unseren super Minileitern.