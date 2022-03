Mini-Fanclub der DJK Schwabsberg/Buch

Mit den DJK-Mini-Ultras haben Hannah Löhn und Jakob Gauermann aus der Klasse 4 der Grundschule Schwabsberg genauer befasst.

Am 20. November spielte die DJK Schwabsberg/Buch gegen die TSG Nattheim in der Fußball-Bezirksliga Ostwürttemberg. In den letzten Heimspielen der DJK hat sich ein kleiner Fanclub aus rund zehn bis 15 Jugendspielern im Alter zwischen acht und zwölf Jahren entwickelt. Sie sangen Lieder wie zum Beispiel „Wir sind die Fans der DJK“ oder „Keiner wird es wagen, unsre DJK zu schlagen“ und feuerten die Mannschaft an.

Nur dieses Mal waren die Ultras mit vier Fan-Schals, mehreren Fahnen, sechs Megafone und einer Trommel ausgestattet. Trotz dem 5:0 für Nattheim in der 60. Minute für Nattheim sangen die Kinder bis zum bitteren 0:5-Endstand weiter und machten den Spielern nach der Niederlage noch Mut.

Später stellte sich dann heraus, dass die DJK-Mini-Ultras auf mehr Erfolg in der Rückrunde hoffen, weshalb sie sich auch Plakate ergattern konnten und mehr Fan-Schals bestellten. Den Kinder macht das Singen und die DJK anzufeuern sehr viel Spaß.