An der Grundschule Schwabsberg steht derzeit eine nicht eingeplante Sanierungsmaßnahme an. Das Dach der Schulen muss in Teilen neu gedämmt werden. Verursacht wurde das Ganze wohl durch einen Marder. Darüber wurde am Donnerstagabend in der Sitzung des Rainauer Gemeinderats informiert.

Demzufolge hat sich der ungebetene, kleine Hausgast auf einer Seite des Schwabsberger Schuldachs regelrecht ausgetobt. Die Dachdämmung wurde in einem Teilbereich praktisch komplett ausgegraben und an anderer Stelle wieder deponiert. Laut Bauamtsleiter Antons Ernsperger stehe das Gebäude oberhalb des nicht mehr genutzten Physikraums derzeit mit „Null-Dämmung“ da.

Aufgefallen sei das Treiben des Marders erst, nachdem Hausmeister Josef Maier ein beständiges „ein Rascheln im Gebälk“ wahrgenommen hatte.

Wie Ernsperger in der Sitzung ausführte, müsse das Dach in dem betroffenen Bereich neu gedämmt werden. Dazu müssten zunächst einmal alle Ziegel samt Dachpappe abgenommen werden. Die Maßnahme laufe aktuell noch, die Arbeiten werden vom Bauhofteam ausgeführt. Zu den Kosten wurden keine Angaben gemacht. Sie dürften im niedrigen vierstelligen Bereich liegen.

Eine andere Maßnahme an der Grundschule Schwabsberg ist dagegen schon abgeschlossen.

Kinder auf dem Schuldach

Vor wenigen Wochen wurde eine kleine, an die Schule angrenzende Mauer mit einem Blechspitzdach eingekleidet. Der Grund für diese spontane Maßnahme: Schüler hatten die Mauer in der Vergangenheit offenbar gerne zum Aufstieg aufs Schuldach benutzt und sind dann dort oben fröhlich herumspaziert. Ein höchst gefährliches Unterfangen. Anwohner hatten das beobachtet und die Verwaltung eingeschaltet. Die reagierte umgehend.

Mit der neuen Einkleidung der Mauer sei das Klettern aufs Dach künftig nicht mehr möglich, erklärte Bauamtsleiter Ernsperger den Räten.

Birgit Geiger warf in der Sitzung ein, dass der Mauerausleger seither aber auch ein Fluchtweg für die Schüler in den Klassenräumen im Obergschoß gewesen sei. Sie könne sich zumindest noch daran erinnen, dass Kinder bei einer Feuerwehrübung über diesen Vorsprung ins Freie befördert wurden.

Die Verwaltung zeigte sich davon überrascht. Gleichzeitig stellte Ernsberger klar, dass diese Mauer niemals „ein offizieller Fluchtweg“ für die Schule war. Die Feuerwehr würde im Notfall die Kinder mit einer Leiter aus dem Obergeschoss retten, dazu seien an den Fenster entsprechende Vorrichtungen angebracht. Das sei auch so mit der FEuerwehr abgestimmt.