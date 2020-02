Marco Kappel ist bei DSDS ausgeschieden

Aus der Traum: Marco Kappel ist bei der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ in der zweiten Runde einigermaßen überraschend ausgeschieden. Der 17-jährige Rainauer, der 2012 die erste und bislang einzige DSDS-Kids-Staffel gewonnen hatte, wurde von der Jury nicht weitergelassen.

Kappels Ausscheiden wurde nicht in der Sendung gezeigt. Der Schüler ist über sein Aus bei DSDS „schon etwas enttäuscht“, räumt er ein. Aber an seinen Plänen für die Zukunft ändere das nichts. Kappel will auch künftig Musik machen. Seinen nächsten großen Auftritt hat er am 17. und 18. Juli als Opening Act für Schlagerikone Andrea Berg in der Arena Aspach in den Ring steigen – dann wird Kappel vor rund 18 000 Zuschauern singen.

Ob er nochmal bei einer Casting-Show im Fernsehen mitmachen wird? Ganz ausschließen will Kappel das nicht. „Aber im Moment habe ich davon erst einmal genug.“