Liederkranz spendet für den Schulförderverein Schwabsberg

Der Liederkranz Schwabsberg hat an den Schulförderverein Schwabsberg 500 Euro gespendet. Das Geld wurde bei einem Benefizkonzert des Liederkranzes im Oktober erlöst. Dirigent Bernd Büttner hatte mit der „Missa Festiva“ von John Leavitt ein sehr interessantes Musikwerk in den Mittelpunkt dieses Konzertabends gestellt. Der Vorsitzende des Liederkranzes, Georg Bühler, übergab den Spendenscheck jetzt an Dörthe König, Diana Holzbrecher und Ralf Schmitz vom Führungsteam des Fördervereins, die zusammen mit einigen Kindern der Grundschule Schwabsberg ins Vereinslokal des Liederkranzes gekommen waren. Sie allen freuten sich riesig über den Einsatz des Liederkranzes zur Unterstützung der Kinder und des Schulfördervereins. Außerdem bedankten sie sich bei den Besuchern des Benefiz-Konzerts in der Sankt-Martinus-Kirche für die großzügigen Spenden. Foto:Liederkranz