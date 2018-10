Der Männerchor des Liederkranzes Schwabsberg hat in der Sankt Martinus-Kirche in Schwabsberg ein Benefizkonzert zugunsten des Schulfördervereins der Grundschule gegeben. Mit einem modernen Liederrepertoire begeisterte der Chor seine zahlreichen Zuhörer.

Gesanglich waren die beiden Chöre des Liederkranzes Schwabsberg flott und modern unterwegs und bestätigen ein weiteres Mal ihre Vielseitigkeit in Sachen Musik. Der Männerchor und der Männerklang des Liederkranzes widmeten sich unter anderem den Musikarrangements von John Rutter. Für „Schau auf die Welt“ und „Für die Schönheit dieser Welt“ steuerten die Hermann Eckel und Karl Rathgeber die deutschen Texte bei.

Mit drei Spirituals überraschte der Männerklang das Publikum in der Kirche. Die mehr als 150 Besucher hörten bekannte Arrangements von „Down by the riverside“, „Now let me fly“ und „Every time I feel the spirit“. Unter der Leitung von Bernd Büttner ist es dem Liederkranz gelungen, ein Benefiz-Kirchenkonzert der besonderen Art auf die Beine zustellen. Begleitet wurden die Chöre von Yvonne Krieger an der Querflöte und Martin Thorwarth am Klavier und an der Oboe.

Die Einnahmen aus dem Benefizkonzert gehen in diesem Jahr an den Schulförderverein der Grundschule Schwabsberg. Elternbeirat Ralf Schmitz stellte in seiner Grußrede kurz die Arbeit des Vereins vor und bedankte sich beim Liederkranz Schwabsberg für dessen Auftritt zugunsten des Vereins. Im Anschluss an das Konzert fand noch ein Stehempfang in der „Alten Schule“ in Schwabsberg statt.