Der Nymphensittich ist ein lebhafter und geselliger Vogel. Die Vögel leben im Käfig oder in einer Voliere. Man sollte sie immer zu zweit halten, denn sie sind Paarvögel.

Es gibt verschiedene Arten – zum Beispiel: der geperlter Weißkopf (ist schwer zu züchten) oder die Zimtperl-Schecke. In jedem Käfig sollte ein Futternapf, ein Wassernapf, dicke und dünne Äste und natürlich das Spielzeug – etwa eine Schaukel, eine Leiter oder ein Glöckchen – nicht fehlen. Sie essen alles an Obst und Gemüse außer Kohl, Kartoffeln, Blattsalat und Zitrusfrüchte. Am liebsten mögen sie die Kolbenhirse, ein Leckerbissen, aber man sollte ihnen nicht zu viel geben.

Weibchen und Männchen unterscheiden sich an zwei Dingen: Männchen singen auf fünf bis zehn Oktaven. Weibchen und Männchen haben, wenn sie ungefähr ein halbes Jahr alt sind, ein schönes Muster. Weibchen behalten es, Männchen nicht. Nymphensittiche werden zehn bis 25 Jahre alt. Der älteste Nymphensittich ist 25 Jahre alt und lebt bei einer Familie in Deutschland. Der Freiflug ist sehr wichtig. Wenn der Nymphensittich nicht fliegt, erschlaffen seine Flügel. Der Käfig sollte einmal pro Woche gesäubert werden.

Die Haube zeigt, ob sich der Vogel fühlt: Liegt die Haube fest und glatt am Kopf an und zeigt die Spitze leicht nach oben, fühlt sich der Vogel wohl. Steht der Kopfschmuck senkrecht, hat etwas die Aufmerksamkeit des Nymphensittichs geweckt. Bei stark gefächerter, fast nach vorne gestellter Haube, ist das Tier stark erregt und angespannt. Ist die Haube fast völlig verschwunden und nach hinten gekippt und faucht der Nymphensittich auch noch dabei, ist er sehr unsicher und ängstlich.