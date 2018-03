Veronika Merz aus Schwabsberg bemalt jedes Jahr viele hundert Eier für den Osterbrunnen vor dem Rathaus. Da sie sich jedes Jahr ein neues Thema vornimmt, sieht der Brunnen auch immer anders aus.

Bisher gab es schon unter anderem bemalte Eier mit christlichen Motiven aus der Sankt-Martinuskirche, die Römer, 40 Jahre Rainau oder die Storchenfamilie. Diese kehrt seit einigen Jahren immer pünktlich zum Aufbau des Brunnens zurück in ihr Nest auf der Alten Schule, schräg gegenüber des Rathauses.

Im vergangenenen Jahr malte Veronika Merz die alten Bauernhöfe in der Gemeinde, dieses Jahr hatte sie die Idee auf 14 Gänseeier die Kreuzwegstationen aus der Sankt-Martinuskirche Schwabsberg zu malen. Ergänzt werden die filigran bemalten Eier durch die Erklärung der Station in wunderschöner Künstlerschrift auf der Rückseite. Linus Maier war beim Anblick der 14 Eier begeistert. Er ist einer der wenigen, die sie bisher zu Gesicht bekommen haben. Die Gemeinde muss noch bis 19. März warten, dann ist der Osterbrunnen in voller Pracht vor dem Schwabsberger Rathaus zu bewundern.