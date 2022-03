Kran beschädigt Hauswand

Bei einem Unfall in Dalkingen ist am Dienstagvormittag ein Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro entstanden.

Gegen 11 Uhr war hier in der Ellwanger Straße ein Lkw unterwegs. In einer Kurve schwenkte ein nicht ausreichend gesicherter Kran auf dem Lkw-Auflieger aus und prallte gegen ein unbewohntes Haus. Da hierdurch ein größerer Bereich der Hauswand beschädigt wurde, musste die Statik des Hauses im Anschluss durch einen Fachmann überprüft werden. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.