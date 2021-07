Rund 20 000 Euro Schaden ist bei einem Brand am Mittwoch in Dalkingen entstanden. Gegen 15.45 Uhr war in der Laubengasse ein rund 1500 Quadratmeter großes Kornfeld abgebrannt. Die Ursache ist laut Polizei ein Mähdrescher, der sich entzündet hatte. Die Freiwillige Feuerwehr hat den Brand gelöscht.