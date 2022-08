Konzert von „Freischwimmer“ am Bucher Stausee

Das Akustik-Trio „Freischwimmer“ gastiert am 28. August, 14.30 Uhr, am Bucher Stausee. Rock-Pop und Folksongs in einer kleinen Besetzung bietet das Trio. Doch dies soll nicht darüber hinwegtäuschen, wie großartig Janina Zipperer, Henry Fuchs und Raimund Elser ihre Songs präsentieren. Alles wird ‚Unplugged‘ gespielt. Das Repertoire hat für jeden etwas, ein Blick auf die Setlist verrät: Songs von Westernhagen, STS oder Wolfgang Ambros sind dort zu finden, ebenso Evergreens, Country und Unvergängliches. Das Trio „Freischwimmer“ lässt die Zuhörer schweben, tanzen und träumen –und das vor dem Hintergrund des Bucher Sees. Der Eintritt zum Konzert ist frei.