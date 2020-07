Konzert mit „The Morrisons“ am Bucher Stausee

Am Sonntag, 5. Juli ab 15 Uhr, gibt die Band „The Morrisons - Doors Absolutely Live & Unplugged“ ein Konzert auf der Seebühne am Bucher Stausee. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist das Lokal „Leuchtturm“. Bei schlechtem Wetter entfällt das Konzert.

Seit Anfang 2013 interpretieren die erfahrenen Musiker Pia Geiger, Inga Rincke, Rochus Honold und Ralf Scheunert die zeitlosen Songs der Doors mit akustischen Instrumenten (Indisches Harmonium, Geige, Percussion, Akustikgitarre und Akustikbass) und erwecken ihren alten Zauber zu neuem Leben.

Die Morrisons spielen auf Festivals, in Live-Clubs, bei Stadtfesten und im Lokalradio, oder machen auch einfach mal Straßenmusik. Die Morrisons sind nach eigenen Angaben die einzige akustische Doors-Coverband weltweit. Ihre ebenso sorgfältigen wie liebevollen Adaptionen umfassen bekannte Hits wie „LA Woman“, „Light My Fire“ oder „Riders On The Storm“, wie auch weniger bekannte Raritäten wie „The Crystal Ship“, „Maggie M'Gill“ oder „You’re Lost Little Girl“.

Ein Konzert der Morrisons ist eine Reise in eine längst vergangene Zeit. Psychedelische Orgelläufe, hypnotische Gitarrenriffs und schamanische Rhythmen entführen die Zuhörer in fremde, unbekannte Welten, in denen die Geister wohnen. Foto: The Morrisons