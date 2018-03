In vielen Städten und Orten wurden in den letzten Tagen sehr kalte Temperaturen gemessen. Die Klasse HS-4.10 der Konrad-Biesalksi-Schule Wört hat sich für den „Zeitungstreff 2018“ damit beschäftigt.

Am letzten Mittwoch hatte das Thermometer sogar morgens an der Konrad-Biesalski-Schule in Wört minus 15,5 Grad Celsius angezeigt. Auf dem Weg zum Einkaufen ins Dorf sind die Nasen zusammengefroren, das Gesicht bizzelte und die Hände wurden zu Eiszapfen. Am Dorfweiher wurde eine tote Ente gesichtet. Ob sie den kalten Temperaturen zum Opfer gefallen ist?