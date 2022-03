Klasse 4 besucht Kreissparkasse Ellwangen

Raphael Bernhardt, Denise Diemer und Isabella Straubmüller aus der Klasse 4 der Grundschule Schwabsberg berichten für den „Zeitungstreff 2022“ über einen Besuch ihrer Klasse in der Kreissparkassefiliale Ellwangen.

Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Dorothea Roder und Eva Schulz fuhr die Klasse mit dem Zug nach Ellwangen. Johannes Hirsch, Chef der KSK Ellwangen, begrüßte die Kinder und zeigte den Schülern, für was man die verschiedenen Geldautomaten braucht. Im Anschluss führte er die Viertklässler zum Tresor. Dort waren viele Metallschubladen, in denen Kunden ihre wichtigen Unterlagen und Gegenstände aufbewahren.

Im Anschluss wurden alle durch das Gebäude geführt. Danach gingen die Schülerinnen und Schüler in den großen Besprechungsraum. Dort erfuhren sie viel über das Thema Girokonto und Überweisungen. Zur Stärkung gab es ein Getränk für jeden. Am Ende haben die Kinder sich noch bedankt und sind wieder mit dem Zug nach Schwabsberg gefahren. Es war ein interessanter Besuch in der KSK in Ellwangen.