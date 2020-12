Kirchenchor Dalkingen ehrt langjährige Mitglieder

Aufgrund der besonderen Situation durch Corona ist es dem Kirchenchor Dalkingen in diesem Jahr nicht möglich gewesen, die Cäcilienfeier abzuhalten und die Ehrungen, wie sonst üblich, in diesem Rahmen durchzuführen. Daraufhin hat man sich entschlossen, um dies auch in einem würdigen Rahmen und mit dem nötigen Abstand durchführen zu können, die Auszeichnungen beim Kirchenpatrozinium nachzuholen.

Der von Pfarrer Jürgen Zorn zelebrierte Festgottesdienst wurde durch Chorleiterin Victoria Kucher an der Orgel und Jonas Benesch als Sänger mitgestaltet. Am Schluss des Gottesdiensts bedankte sich Zorn für die musikalische Umrahmung und bei den zu Ehrenden für ihren Dienst über die vielen Jahren hinweg. Er hoffe, dass der Chor auch in dieser schwierigen Zeit, in der durch die vielen Auflagen ein Proben und Singen fast nicht möglich sei, trotzdem zusammenbleibe. Im Anschluss des Gottesdienstes überreichte Vorstand Anton Deis zusammen mit Pfarrer Zorn die Geschenke und Urkunden und beglückwünschte die zu Ehrenden.

Bei den Ehrungen vom Cäcilienverband konnte Johann Hauber für 40 Jahre, Hans-Peter Großkopf für 30 Jahre sowie jeweils für 20 Jahre Roswitha Bahle, Corinna Beetz sowie Martina Weber geehrt werden. Des Weiteren erhielten Annemarie Deis für 15 Jahre sowie für zehn Jahre Regina Helmle und Karl Helmle ihre Urkunden und Glückwünsche.

Bei den Ehrungen vom Chor konnte Josef Fürst für 35 Jahre und Karl-Heinz Taglieber für fünf Jahre geehrt werden.

Chorleiterin Victoria Kucher erhielt eine Ehrung für fünf Jahre Dirigententätigkeit, Karl Helmle für fünf Jahre Notenwart und Michael Großkopf für 25 Jahre als Schriftführer.

Zum Abschluss bedankte sich Vorstand Anton Deis nochmals bei den Geehrten und wünschte ihnen für die weiteren Jahre alles Gute und dass sie weiterhin dem Chor treu bleiben.