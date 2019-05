Kirche im Grünen an Pfingstmontag

Für viele ist er eine liebgewordene Tradition, der Gottesdienst im Grünen am Bucher Stausee. Auch dieses Jahr laden wieder alle evangelischen Kirchengemeinden der Region Nord (Abtsgmünd, Adelmannsfelden, Ellwangen, Fachsenfeld, Wasseralfingen und Wört) am Pfingstmontag, 10. Juni, zu einem zentralen Gottesdienst im Grünen an den Bucher Stausee ein. In diesem Jahr erwarten die Gottesdienstbesucher allerdings ein paar Veränderungen.

Das liegt vor allem an der Umgestaltung des Bucher Stausees. Die vollverglaste Seebühne beim Kiosk ist bekanntlich fertig gestellt und bietet seither ein wunderbares Panorama auf den See. Daher soll der beliebte Open-Air-Gottesdienst in diesem Jahr direkt auf dem Außengelände zwischen Kiosk und der überdachten Seebühne stattfinden.

Um den Gottesdienst ungestört feiern zu können, beginnt die Veranstaltung bereits um 10 Uhr. Wie üblich musiziert der Posaunenchor aus Ellwangen und die Natur als Gottesdienstraum predigt wie immer stimmungsvoll mit. Im Anschluss können die Besucher gerne noch bleiben, um den Bucher Stausee zu genießen In diesem Jahr werden Pfarrer Uwe Quast aus Wasseralfingen und Pfarrer Wolfgang Gokenbach aus Fachsenfeld diesen besonderen Pfingstfestgottesdienst zelebrieren.

Bei Dauerregen findet der Gottesdienst alternativ in der Stadtkirche in Ellwangen statt. Der Anrufbeantworter der Kirchengemeinde, Telefon 07961 / 3111, gibt über eine mögliche Verlegung des Gottesdienstes direkt am Pfingstmontag Auskunft.