Kinder stellen die schönsten Kürbisse vor

Im Rahmen seines 125-jährigen Bestehens hat der Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine Aalen (KOGV) im Frühjahr alle Grundschulen im Altkreis Aalen und Jugendgruppen der Mitgliedsvereine aufgerufen, sich an einem Kürbiswettbewerb zu beteiligen. Ziel war es, bis zum Jubiläum einen oder mehrere Kürbisse zu ernten und die erfolgten Pflegemaßnahmen und Aktionen zu dokumentieren. Adelheid Reeb aus Neunheim stellte dazu den Gruppen Saatgut zu Verfügung.

Im Laufe der Vegetationsperiode gelang es den Kindern und ihren Betreuern dann, die Kürbispflanzen zu kultivieren und im Herbst mehr oder weniger große Kürbisse zu ernten. Dabei lag bei der abschließenden Bewertung der Beiträge das Hauptaugenmerk nicht auf dem größten oder schwersten Kürbis. Viel stärker wurden die Dokumentation der Kulturmaßnahmen gewichtet, die die Kinder im Laufe der letzten Monate gemeinsam gebastelt, gemalt und geschrieben hatten. Das Zusammenspiel vieler fleißiger Hände hat dazu geführt, dass wunderschöne und kreative Dokumentationen beim Wettbewerb ins Rennen geschickt wurden. Von anfangs 13 motivierten Gruppen blieben aufgrund von Pflanzendiebstahl, Vandalismus und Kulturproblemen am Ende aber nur noch neun übrig.

Eine dreiköpfige Bewertungskommission hatte die schwierige Aufgabe, die eingereichten Dokumentationen und Kürbisse zu beurteilen. Dazu zählten Adelheid Reeb, Kürbisexpertin aus Neunheim, und Theodor Rapp, Biologielehrer a.D. und Fachwart aus Ellwangen. Außerdem Christiane Karger, Obst- und Gartenberaterin beim Landratsamt Ostalbkreis und gleichzeitig Mitglied des Vorstandes des KOGV. Die drei waren sich schnell einig, dass alle Beiträge von Ideen und Ausführung her so einzigartig und so nah beieinander lagen, dass es unmöglich war, diese deutlich abzustufen.

So wurden an die Teilnehmer schließlich nur erste Preise und Sonderpreise in Form von Sach- und Geldpreisen vergeben. Die Preisverleihung erfolgte in Schwabsberg im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten des Kreisverbandes mit Untersützung des Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter (CDU).

Die Preisträger

Einen 1. Preis gewannen die Grundschulen aus Elchingen und Zipplingen. Ebenso die Jugendgruppen folgender Obst- und Gartenbauvereine: Die Frechen Früchtchen aus Lauchheim, die Fruchtzwerge aus Rosenberg und die Jugendgruppe aus Zipplingen. Über die Sonderpreise freuten sich die Kräuterbande des OGV Kerkingen und die Grundschulen aus Adelmannsfelden, Schwabsberg und Unterrombach.