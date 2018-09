Keimzelle des Limesparks feiert Jubiläum

Die Wurzeln in der Vermittlung der römischen Vergangenheit im heutigen Limespark Rainau liegen im Jahr 1968. Mit der Errichtung des ersten Holzturms in Blockbauweise ist ein Bauwerk mit hohem Wiedererkennungs- und Identifikationswert für den Limes und seine Anwohner geschaffen worden.

Vor genau zehn Jahren wurde an derselben Stelle eine neue Turmrekonstruktion als Ersatz für die erste errichtet. Dies gibt Anlass, sich darüber Gedanken zu machen, wie sich in den letzten 50 Jahren die Ansichten über den Limes, sein Aussehen und seine Funktion verändert haben.

Das aktuelle Doppeljubiläum des ersten und des jetzigen Limesturmes lohnt einen Blick zurück in die Vergangenheit des Obergermanisch-Rätischen Limes, der seit 2005 Welterbestatus der UNESCO genießt und mit fast 60 Kilometern Strecke durch den Ostalbkreis verläuft. Der Aktionstag am Mittwoch, 3. Oktober, wird von Landrat Klaus Pavel um 14 Uhr eröffnet.

Römer nehmen den Turm wieder in Betrieb

Neben einer Fotoausstellung über das Jubiläum wird an diesem Tag der antike Limesturmplatz wieder von einer römischen Besatzung in Betrieb genommen. Die Limes-Cicerones bieten zudem Sonderführungen im Turm und im Limesumfeld an. Auch ein Kindermitmachprogramm und kleine römische Leckereien stehen bis 17 Uhr auf dem Programm des Aktionstages.

Die gezeigte Sonderausstellung kann auch über den Tag hinaus bis zum Saisonende am 4. November im Limespark im Turm besucht werden. Zum Jubiläumswochenende ist der Turm im Zeitraum vom 3. bis 7. Oktober zwischen 11 und 17 Uhr für Besucher geöffnet.

Zwei weitere Sonderführungen runden die Jubiläumsfeier ab. Am Samstag, 6. Oktober, um 16.30 Uhr führt Limes-Cicerone Roland Gauermann durch die Anlage und den angrenzenden Limesabschnitt im Limes-Park Rainau (Dauer 90 Minuten).

Sein Kollege Andreas Schaaf bietet in seiner ergänzenden „Limes-Park-Patrouille“ am Sonntag, 7. Oktober, um 11 Uhr einen informativen Rundgang zum Limestor entlang der Grenzstrecke (Dauer zwei Stunden). Treffpunkt ist jeweils der Parkplatz am Limesturm Buch (Beschilderung ab Rainau folgen).