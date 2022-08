Der Förderverein des Kegelclub Schwabsberg veranstaltet am Samstag, 20. , und Sonntag, 21. August, auf dem Parkplatz der Kegelbahnen wieder sein traditionelles Göggelesfest. Knusprige Hähnchen warten auf am Samtag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr auf die Besucher, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter. Am Samstag findet ein Vorbereitungsspiel der Männer ab 12 Uhr gegen den VKC Eppelheim statt.