Die Schwabsberger Bundesligakegler haben jüngst in der Champions League gegen Zalaegerszeg TK aus Ungarn gespüielt. Während Schwabsberg das Hinspiel vor einigen Wochen in Ungarn mit 2:6 Punkten verloren hat, gewannen sie am Wochenende mit 6:2 Punkten und kegeln somit weiter in der Champions League.

Die Satzpunkte waren ausschlaggebend. Die Entscheidung fiel im zweitletzten Durchgang beim Schlusspaar mit dem eingewechselten Kegler Damir Cekovic (550 Kegel) und Manuel Lallinger (631 Kegel) aus Schwabsberg. Weitere Kegler des KCS waren Philipp Vsetecka (636 Kegel), Mathias Dirnberger (623 Kegel), Ronald Endrass (589 Kegel) und Reiner Buschow (621 Kegel).

Mit diesem Sieg und 103 Kegel Vorsprung sind sie zum ersten Mal ins Final Four eingezogen, was der bisher größte Erfolg der Vereinsgeschichte darstellt. Die vier besten Mannschaften in der Champions League sind neben dem KC Schwabsberg und SKV Rot Weiss Zerbst aus Deutschland auch SK Zeleziarne Podbrezova aus der Slowakei und Szegedi TE aus Ungarn. Am 31.März und am 1. April finden die entscheidenden Endspiele in Bamberg statt.